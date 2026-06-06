Tarkan, Ankara'da Büyüleyici Bir Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarkan, Ankara'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

Tarkan, Ankara\'da Büyüleyici Bir Konser Verdi
06.06.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarkan, Ankara'da binlerce hayranıyla buluşarak unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

MEGASTAR Tarkan, Ankara'da verdiği konserle binlerce dinleyicisiyle buluştu.

Tarkan, Ankara'da Koç topluluğunun 100'ncü yıl kutlamaları kapsamında Millet Bahçesi'nde sahne alarak sevenleri ile bir araya geldi. Tarkan, konserde son albümündeki parçalarının yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendirdi. Millet Bahçesi'ne yoğun güvenlik önlemleri ile kurulan konser alanında sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser öncesinde izleyicilere, "Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz durmak yok" diye seslendi. Tarkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

KONSER ALANI SAATLER ÖNCESİNDE DOLDU

Tarkan'ın konser verdiği alanı saatler öncesinden dolduran hayranları çok heyecanlı olduklarını, konserden bir gece önce uyuyamadıklarını söylediler. Tarkan'ın bir hayranı ise konser için Abu Dabi'den geldiğini belirtip, çok mutlu olduğunu ve sabırsızlıkla Tarkan'ın sahneye çıkmasını beklediğini dile getirdi. Hayranları, Tarkan'ın şarkılarına konserin sonuna kadar eşlik ettiler.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Magazin, Kültür, Ankara, Tarkan, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarkan, Ankara'da Büyüleyici Bir Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

00:10
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 00:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tarkan, Ankara'da Büyüleyici Bir Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.