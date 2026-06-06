Şarkıcı Pınar Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şarkı söylediği anlara ait renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşılan videoda; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir odada koltukta oturduğu, Türk bayrağının yanında ayakta duran Süer’in ise usta sanatçı Neşet Ertaş’ın ölümsüz eseri "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdiği görülüyor. Süer'in canlı performansını dikkatle ve tebessümle dinleyen Erdoğan, türkünün bitiminde genç sanatçıya teşekkür etti.
Genç şarkıcının "Gönül Dağı" performansını sergilediği bu samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda izlenme, beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Cumhurbaşkanı Erdoğan › Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Gönül Dağı' sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?