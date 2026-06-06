Süper Lig devi Trabzonspor, transfer sezonu resmi olarak başlamadan yaptığı hamleler ile dikkat çekerken iki transferi daha bitirdi.
HT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor'a veda eden Samet Akaydin, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Deneyimli stoper oyuncusunun bordo-mavili yönetimle el sıkıştığı belirtildi. Samet Akaydin'ın Dünya Kupası'nın ardından resmi imzayı atacağı vurgulandı.
Bordo-mavililerin öte yandan Gaziantep FK forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile de prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
Karadeniz devi şu ana kadar Ernest Muci, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Lopes Cabral ve Noah Saviolo transferlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu - Son Dakika
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