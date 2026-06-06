İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde tansiyon öğrencilerin protestosuyla yükseldi. Öğrenciler, Okul Müdürü Hikmet Konar’ın konuşması başladığı sırada sırtlarını dönerek protesto eylemi yaptı.
Protestonun ardından müdürün konuşmasını kesmesiyle mezuniyet töreninin geri kalan kısmı okul yönetimi tarafından iptal edildi.
Veliler ile törende bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür arasında sert tartışmalar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika › İstanbul › İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü - Son Dakika
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