İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü - Son Dakika
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İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

06.06.2026 22:13
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İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damga vurdu. Okul müdürü Hikmet Konar konuşma yaparken, öğrenciler sırtlarını dönüp okul marşını söyledi. Mezuniyet töreninin kalan kısmı iptal edilirken, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de protestoların ardından velilerle tartıştı.

İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde tansiyon öğrencilerin protestosuyla yükseldi. Öğrenciler, Okul Müdürü Hikmet Konar’ın konuşması başladığı sırada sırtlarını dönerek protesto eylemi yaptı.

PROTESTONUN ARDINDAN TÖREN YARIDA KESİLDİ

Protestonun ardından müdürün konuşmasını kesmesiyle mezuniyet töreninin geri kalan kısmı okul yönetimi tarafından iptal edildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, VELİLERLE TARTIŞTI

Veliler ile törende bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür arasında sert tartışmalar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı. 

İstanbul, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • John Wick John Wick:
    Seversin sevmezsin sen bilirsin ama ama karşındaki il milli eğitim müdürü ise saygı duymak zorundasın. Terbiyesizliğin had safhası. 3 2 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    dertleri neymişte sırtlarını dönmüşler 0 1 Yanıtla
  • Muammer Doğu Muammer Doğu:
    Kendilerine beş yıl boyunca emek veren eğitmenlere yapılan saygısızlıktır. Düpedüz şımarıklık. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü - Son Dakika
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