Eskişehir\'de Ağaç Dallarına Saldırı

Eskişehir'de iddiaya göre mangal yakmak için ağaç dalına halat atıp kırmaya çalışan şahısların görüntüleri tepki çekti.

Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, 4 kişilik bir grubun ağaca attıkları halat ile dal kırmaya çalıştığı göze çarptı. Birinin elinde balta da bulunan şahısların mangal için ağaca zarar vermeye çalıştığı iddia edildi. Gruptan bir başka şahsın ağaç dalına balta salladığı görüldü. Dala takılan ipe asılan şahısların uğraşı 'pes' dedirtti. - ESKİŞEHİR