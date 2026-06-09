Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği - Son Dakika
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Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği

Ağ Nene Tepesi\'nin traverten güzelliği
09.06.2026 13:49
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesindeki Ağ Nene Tepesi, mineral zengini suyu ve traverten oluşumlarıyla ilkbaharda ziyaretçileri çekiyor. Bölge, tarihi bir kahraman kadınla anılıp şifalı suyu ve bitkileriyle turizm potansiyeli taşıyor.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Ağ Nene Tepesi, ilkbahar aylarında yüzeye çıkan mineral bakımından zengin suyu ve oluşturduğu doğal travertenlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki bölgede, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller içeren beyazımsı suyun etkisiyle traverten oluşumları meydana geliyor. İlkbahar döneminde daha belirgin hale gelen doğal yapılar, bölgeye görsel açıdan dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor.

Yöre halkı arasında anlatılan rivayete göre tepe, Otlukbeli Savaşı sırasında askerlere su taşıdığı ve yaralıların bakımına yardımcı olduğu belirtilen "Ağ Nene" veya "Ak Kız" olarak bilinen kahraman bir kadınla ilişkilendiriliyor. Rivayette, düşman askerine su verirken şehit düştüğü belirtilen kadının kabrinin de bölgede bulunduğu ifade ediliyor.

Bölge sakinlerinden 70 yaşındaki İzzet Ercan, her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve yaklaşık bir ay boyunca akan suyun yedi ayrı gözeden çıktığını, her birinin tadının farklı olduğunu söyledi.

Suyun yöre halkı tarafından içme ve çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirten Ercan, suyun şifalı olduğuna inanıldığını ve her yıl aynı dönemde akmaya başladığını dile getirdi.

Ercan ayrıca bölgede yetişen sarı kantaron, mavi kantaron ve dağ kekiği gibi bitkilerin de yoğun olarak bulunduğunu, bu bitkilerden çeşitli doğal ürünler hazırladığını kaydetti.

Doğal güzellikleri, tarihi anlatıları ve mevsimsel su kaynağıyla dikkat çeken Ağ Nene Tepesi'nin, doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığı belirtiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otlukbeli, Erzincan, Kültür, Turizm, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği - Son Dakika

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