Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu
23.04.2026 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni, taş ocağında gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 37 yaşındaki Osman Kavun’dan bir süredir haber alınamaması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ TAŞ OCAĞINDA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Başlatılan soruşturma ve yapılan incelemeler sonucu gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Elbistan ilçesinin Kışla Mahallesi'ndeki taş ocağında arama yapıldı. Yapılan aramada, Kavun’un cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cansız bedeni taş ocağındaki kırma makinesinin bulunduğu alanda beton blok içerisinde gömülü halde olduğu belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Osman Kavun’un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.E.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Olay sonrası jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 01:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.