Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kahramanmaraş'ta 37 yaşındaki Osman Kavun’dan bir süredir haber alınamaması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ TAŞ OCAĞINDA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Başlatılan soruşturma ve yapılan incelemeler sonucu gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Elbistan ilçesinin Kışla Mahallesi'ndeki taş ocağında arama yapıldı. Yapılan aramada, Kavun’un cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cansız bedeni taş ocağındaki kırma makinesinin bulunduğu alanda beton blok içerisinde gömülü halde olduğu belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Osman Kavun’un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.E.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Olay sonrası jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.