Buca'da Kadın Cinayeti: Eşinin Silahıyla Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da Kadın Cinayeti: Eşinin Silahıyla Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
23.04.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İzmir Buca'da Nurcan Çubuk, kocası tarafından boğazından vurularak öldürüldü. Zanlı yakalandı.

İzmir Buca ilçesinde eşinin tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti.

MERMİ BOĞAZINA İSABET ETTİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile kocası Ç.Ç., arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ç.Ç., tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden 39 yaşındaki Nurcan Çubuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇSA DA BAŞARILI OLMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı eş, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, İzmir, Çubuk, Buca, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 01:38:08.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.