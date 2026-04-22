Şırnak\'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

AİLELERİN KAVGASINDA 30 YARALI

Güneyçam köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, her iki aileden 2'si ağır 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMADAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.