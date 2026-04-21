Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
21.04.2026 21:14
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde defalarca F-16 savaş uçaklarının sesine benzeyen bir ses televizyon ekranlarına yansıdı. Bu durum sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, futbolseverler ortaya çıkan sesin ne olduğunu merak ettiklerini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ilginç bir olay meydana geldi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanına konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısının son bölümlerde yayına yansıyan garip sesler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARINA BENZER BİR SES

Golsüz eşitlikle devam eden maçın ilk yarısının son bölümlerinde, defalarca F-16 savaş uçaklarının motor sesini andıran gürültüler yayına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI 

Sesin yayına net bir şekilde yansımasıyla birlikte, sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar sesin kaynağını merak ederken, ilginç yorumlarda da bulundu.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

  • ''Konya'da sıradan bir gün. Savaş uçakları stadın üstünde tur atıyor''
  • ''Statta galiba alçak uçuş testi var. Ses o kadar şiddetliydi ki bir an bizim eve uçak girecek sandım''
  • ''Stadın üstünden arka arkaya jetler geçiyor. Türk futbolunda bunu da gördük''

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mtlu4646 mtlu4646:
    f16 rahat olun helikopterde ikinci yarı geçecek ?????? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
