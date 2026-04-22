Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
22.04.2026 14:23
22.04.2026 14:23
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Samsun’da 23 yaşındaki Muhammet Karademir, tartıştığı annesi Ayşe Karademir’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Olay, hayvanlara baktıkları sırada çıkan tartışma sonrası meydana geldi. Öte yandan Muhammet Karademir’in “uyuşturucu kullanmak” suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Muhammet Karademir, tartıştığı annesi Ayşe Karademir’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679’uncu Sokak’ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan Muhammet Karademir ile annesi Ayşe Karademir arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş etti.

KENDİSİNİ DE VURDU

Annesini vuran Muhammet Karademir, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Anne ve oğlunu kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ayşe ve Muhammet Karademir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Muhammet Karademir’in “uyuşturucu kullanmak” suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.

Samsun, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 22.04.2026 14:41:01.
