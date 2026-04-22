Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Muhammet Karademir, tartıştığı annesi Ayşe Karademir’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679’uncu Sokak’ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan Muhammet Karademir ile annesi Ayşe Karademir arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş etti.
Annesini vuran Muhammet Karademir, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Anne ve oğlunu kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ayşe ve Muhammet Karademir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
Öte yandan Muhammet Karademir’in “uyuşturucu kullanmak” suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.
