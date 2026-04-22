Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Muhammet Karademir, tartıştığı annesi Ayşe Karademir’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679’uncu Sokak’ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan Muhammet Karademir ile annesi Ayşe Karademir arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş etti.

KENDİSİNİ DE VURDU

Annesini vuran Muhammet Karademir, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Anne ve oğlunu kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ayşe ve Muhammet Karademir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Muhammet Karademir’in “uyuşturucu kullanmak” suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.