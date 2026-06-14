Ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden sanatçıyla ilgili haberler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Son dönemde "Saygı1" projesi ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ortaç, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Hayranlarını rahatlatan kısa bir açıklama yapan Ortaç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gayet iyiyim. Haberler yalan. Konserlere devam."
Son Dakika › Magazin › Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam - Son Dakika
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