Serdar Ortaç\'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden sanatçıyla ilgili haberler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Son dönemde "Saygı1" projesi ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ortaç, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"KONSERLERE DEVAM"

Hayranlarını rahatlatan kısa bir açıklama yapan Ortaç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gayet iyiyim. Haberler yalan. Konserlere devam."