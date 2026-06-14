Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Serdar Ortaç\'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam
14.06.2026 11:59
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Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve konserlerini ertelediği yönündeki iddialar sevenlerini bir hayli üzdü. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanlayarak, "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" ifadelerini kullandı.

Ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden sanatçıyla ilgili haberler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Son dönemde "Saygı1" projesi ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ortaç, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"KONSERLERE DEVAM"

Hayranlarını rahatlatan kısa bir açıklama yapan Ortaç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gayet iyiyim. Haberler yalan. Konserlere devam."

Serdar Ortaç'tan

Sosyal Medya, Serdar Ortaç, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam - Son Dakika
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