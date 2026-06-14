NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi İstanbul\'da kritik uyarı: Trump Türkiye\'den Körfez\'de mayın temizliği isteyebilir
14.06.2026 12:12
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Ankara'da temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte, ittifakın geleceği ve Türkiye'nin stratejik rolü masaya yatırıldı. Uzmanlar, zirvede alınacak kararların küresel güvenlik dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den Körfez bölgesinde mayın temizleme faaliyetlerine daha fazla katkı talep edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul’da gerçekleştirilen “NATO 2026: Ankara Zirvesi’ne Giderken İstanbul’dan Bir Bakış” etkinliğinde, ittifakın geleceği, transatlantik ilişkilerdeki dönüşüm ve Türkiye’nin stratejik rolü ele alındı. Konuşmacılar, zirvede alınacak kararların NATO’nun geleceği ve küresel güvenlik dengeleri açısından belirleyici olacağına dikkat çekti.

YATA Türkiye tarafından düzenlenen “NATO 2026: Ankara Zirvesi’ne Giderken İstanbul’dan Bir Bakış” etkinliği, 13 Haziran tarihinde İstinye Üniversitesi Vadi İstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yapılan etkinlikte, NATO’nun geleceği, Avrupa güvenliği, transatlantik ilişkiler ve Türkiye’nin ittifak içerisindeki stratejik konumu ele alındı.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA NATO'NUN GELECEĞİ VURGUSU

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Atlantik Konseyi Başkanı Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Ankara Zirvesi’nin transatlantik güvenliğin geleceği açısından kritik bir dönemeç olduğunu belirtti. Ceylan, ABD-Avrupa ilişkilerindeki dönüşümün ve Avrupa savunma girişimlerinin NATO’nun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, zirvenin ittifak içi uyum ve istikrar açısından taşıdığı önemi vurguladı.

YATA Türkiye Başkanı Tuna D. Tanman ise uluslararası güvenlik ortamında yaşanan dönüşümün NATO’nun güvenlik anlayışını doğrudan etkilediğini ifade etti. NATO’nun geçireceği dönüşümün yalnızca ittifak üyelerini değil, uluslararası sistemi de etkileyeceğini belirten Tanman, Türkiye’nin bu süreçte önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi.

İLK PANELDE ZİRVENİN KRİTİK ÖNEMİ ELE ALINDI

İlk panelde konuşan Prof. Dr. Serhat Güvenç, NATO Zirvesi’nin ittifak açısından varoluşsal öneme sahip olduğunu belirterek, küresel güvenlik ortamındaki belirsizlikler ve transatlantik ilişkilerdeki sınamalar nedeniyle zirvede alınacak kararların NATO’nun geleceğini şekillendireceğini ifade etti. Ayşe Küçük ise mevcut güvenlik ve jeopolitik gelişmeler karşısında zirvenin kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, alınacak kararların ittifakın geleceğinde belirleyici rol oynayacağını söyledi. Megan Gisclon da NATO’nun mevcut sınamalar karşısında birlik ve dayanışmasını koruma kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, ortak güvenliğin temelinde ittifak içi dayanışmanın yer aldığını ifade etti.

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU MASAYA YATIRILDI

İkinci panelde konuşan Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, ABD-Avrupa ilişkilerinde devam eden kırılganlıklara dikkat çekerek hem NATO müttefiklerinin hem de Türkiye’nin önemli sorumluluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Avrupa’nın güvenlik vizyonunda tam bir uyum sağlayamadığını ifade eden Ceylan, mevcut dönemde dengeli ve vizyoner politikaların önem kazandığını vurguladı.

Prof. Dr. Fahri Erenel, AB-NATO ilişkilerinde savunma alanındaki ayrışmanın giderek derinleştiğini ifade ederek Avrupa güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşümleri değerlendirdi. Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi ve Rusya-Ukrayna savaşında sürdürdüğü denge politikasına dikkat çeken Erenel, Ankara’nın küresel güvenlik ve diplomasi alanındaki stratejik öneminin arttığını belirtti.

TRUMP'IN KÖRFEZ TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Emir Abbas Gürbüz ise Ankara Zirvesi’nin hem NATO’nun geleceği hem de Türkiye’nin ittifak içindeki konumu açısından kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Zirvede alınacak kararların bölgesel ve küresel güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkiler doğurabileceğini belirten Gürbüz, özellikle Körfez’de deniz ticaret yollarının güvenliği ve mayın tehdidi gibi başlıkların gündeme gelebileceğini ifade etti. Gürbüz, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’dan Körfez bölgesinde mayın temizleme faaliyetlerine daha fazla katkı talep edeceğini belirterek, bu tür gelişmelerin bölgenin geleceğine dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir - Son Dakika

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