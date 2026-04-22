Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe\'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve beraberindeki heyet, diplomatik temaslar gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştiren Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek Beştepe'ye geçti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

1 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ASELSAN ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Aselsan'a bir ziyaret gerçekleştiren ve bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri, “Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz.” ifadelerini kullandı.

NATO GENEL SEKRETERİ, DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İLE BİR ARAYA GELDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki temaslarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ederek sürdürdü. İkilinin görüşmesinin detaylarına dair bir açıklama ise yapılmadı.

RUTTE, MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER İLE DE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de 21 Nisan'da görüşmüştü.

Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilirken, Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada “Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır.” ifadelerini kullandı.