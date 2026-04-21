Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

21.04.2026 20:55
Riva'nın ilk fazından 170 milyon dolar kazanan Galatasaray, Riva ikinci etap ve Florya'dan ise 700 milyon dolardan fazla gelir bekliyor. Sportif tesisleşmeye önem veren Galatasaray, A takımını taşıdığı Kemerburgaz'da ikinci faz için gün sayıyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yönetiminde tesisleşme hamlesine girişen sarı-kırmızılı camia önemli projeleri için geri sayıma başladı.

GALATASARAY'DA ASRIN PROJELERİ

Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'ndan 2011'de çıkıp Seyrantepe'deki yeni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geçen sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede alıştığı yeni evinde önemli sportif başarılar yaşadı. Yaklaşık 22 bin kişi kapasiteli Ali Sami Yen Stadı'ndan gittiği yaklaşık 54 bin sayirci kapasiteli RAMS Park'ta dünyada gündeme gelen atmosferler oluşturmayı başaran Galatasaray, tribün gelirlerini de hatırı sayılır şekilde artırdı.

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandığı 2000'den sonra değişen futbol ekonomisinde zaman zaman krizler yaşayan Galatasaray'ın borçları da zaman içinde oldukça yükseldi. Finansal sorunlara çözümler üzerinde çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başkan Dursun Özbek yönetiminde önemli projelere girişti.

Sarı-kırmızılı ekibin, gayrimenkul projeleriyle gelir oluşturma ve buna bağlı tesisleşme çalışması, Dursun Özbek'in 2015-2018 arasındaki ilk döneminde başladı. Özbek yönetiminin, Ekim 2016'da gittiği olağanüstü genel kurulda aldığı Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili yetki, tüm sürecin ilk adımı oldu.

RİVA'DAN TOPLAM 400 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın gayrimenkul projeleri, Riva'daki inşaatla başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Riva ve Florya arazilerini konut projeleri yapılması için Emlak Konut GYO'ya devretti. Riva'daki "Düşler Vadisi" projesiyle ilk etap inşaata start verildi. Galatasaray, gelir paylaşımı modelinin uygulandığı ilk etaptan yaklaşık 170 milyon dolar kazandı.

İkinci faz için Emlak Konut projeyi üstlendi. Sarı-kırmızılılar, maliyetini kendisinin karşılayacağı projeden 230 milyon dolar kar hedefliyor. Kulübün beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda gelir 400 milyon doları bulacak.

FLORYA'DA ÇALIŞMALAR YENİ BAŞLADI 

Riva ile eş zamanlı başlayan Florya'da ilk kazma yeni vurulabildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Riva'dan ciddi geliri kasasına koyarken Florya projesine ise gecikmeyle başlayabildi.

Riva ile Florya'yı da devreden Galatasaray, Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşımak için harekete geçti. Kemerburgaz'daki arazi ile ilgili hukuki sorunlar nedeniyle yeni tesis yapılamayınca Emlak Konut, Florya arazisi için 2016'daki protokolü feshetti.

Toplam 80 dönüme yakın büyüklükteki arazinin kendisine ait 22 dönümlük bölümünü 2019'da yeniden bünyesine katan Galatasaray, yaklaşık 40 dönümlük araziyi de 2023'te Milli Emlak'tan satın aldı.

Kemerburgaz'daki sorunların çözülmesiyle inşaat başladı. Yeni tesislerinin ilk etabının 2025'in ilk aylarında tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı futbol A takımı, Florya'dan Kemerburgaz'a taşındı. Ardından ihale süreci son aeren Florya Metin Oktay Tesisleri için gelir paylaşımı modelinde Nivak Yapı ile sözleşme imzalandı.

Yıkım ve hafriyat çalışmaları başlayan projeden 500 milyon dolara yakın gelir hedefleniyor.

FUTBOL A TAKIMI KEMERBURGAZ'A TAŞINDI

Florya projesi için kritik öneme sahip Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk faz tamamlanırken ikinci etap için çalışmalar sürüyor. Hukuki sorunların aşılmasının ardından Kemerburgaz'da A takım için yapılan yeni tesisin ilk etabı 40 bin metrekare üzerine kuruldu.

Tesiste biri yerden ısıtmalı olmak üzere iki adet doğal çim saha, kaleci antrenman bölümü yapıldı. İnşa edilen 14 bin metrekarelik kamp binasında ise futbolcu ve teknik kadronun konaklaması için 46 yatak odası, 600 metrekarelik spor salonu, fizyoterapi salonu ve spa, soyunma odaları, idari kadro ofisleri, teknik analiz odaları, sinema salonu, toplantı salonları ve yemekhane yer aldı. Tesisin ilk etabı için yaklaşık 700 milyon lira harcandı.

Galatasaray, 2025'in ilk aylarında Kemerburgaz'a taşınarak çalışmalarını burada gerçekleştirdi.

Kemerburgaz'da altyapı ile kadın futbol takımına tasarlanan tesis için çalışmalarsa son aşamaya geldi. İkinci fazda yaklaşık 60 bin metrekare alanda ikisi doğal, ikisi suni çim dört tam boy futbol sahası ve 8 bin metrekare kamp binası olacak.

ASLANTEPE PROJESİ

Galatasaray Kulübünün son projesi Aslantepe Vadisi oldu. Riva ve Florya projeleriyle maddi kazanç sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerini sportif faaliyetlere tahsis etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinden Vadistanbul'a inen yerdeki toplam 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlayan Galatasaray, hafriyat çalışmalarına başladı. Kulüp, inşa edilecek dev kompleks için 23 Nisan Perşembe günü temel atma töreni düzenleyecek.

Yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak tesiste 165 bin metrekare yer inşa edilecek. Dev spor alanında, 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak.

Ayrıca RAMS Park'taki kulübün idari merkezi, yeni tesise taşınacak. Galatasaray Kulübü, Aslantepe ile amatör branşlardaki sportif başarıyı artırırken yönetim ve işletme giderlerinden tasarruf sağlamayı da amaçlıyor.

ADA, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray Adası'nı tekrar faaliyete geçirdi. İşletmeciyle yaşanan sorunlar nedeniyle 2017'de yıkılan Galatasaray Adasındaki tesis, yakın dönemde yeniden canlılık kazandı. Uzun süre kapalı kalan adanın ruhsat ve tapu sorunları çözüldü. Yenileme çalışmalarının ardından adanın bir bölümünü hizmete açıldı.

Milli Emlak'a ait parsellerin kulübe kazandırılmasının ardından çalışmaların hız kazandığı Galatasaray Adasında üyeler için sosyal tesisle ayrıca yapılacak yeni bölümlerde kulübe maddi kazanç sağlanması amaçlanıyor.

“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü Defterlerden kendine “çelik yelek“ yaptı Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine "çelik yelek" yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
İstanbul merkezli 20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı İstanbul merkezli 20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı
Kuzey Kore’deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi
İzzet Ulvi Yönter’la ilgili olay iddia: Eşi şikayetçi oldu İzzet Ulvi Yönter'la ilgili olay iddia: Eşi şikayetçi oldu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu Ön protokol bile yapıldı Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Böcek ailesi davası başlıyor Sanıklar için hesap vakti Böcek ailesi davası başlıyor! Sanıklar için hesap vakti
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.

21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:59
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
18:37
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
18:21
El sıkışıldı Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
17:58
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
17:52
Gülistan’ın SİM kartını aldığını itiraf etti İşte eski Vali Tuncay Sonel’e yöneltilen 5 suçlama
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
