Okul Tuvaletinde Tabanca ve Tehdit Notu Bulundu - Son Dakika
Okul Tuvaletinde Tabanca ve Tehdit Notu Bulundu

Okul Tuvaletinde Tabanca ve Tehdit Notu Bulundu
21.04.2026 19:15
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda temizlik görevlileri, kızlar tuvaletinde saklanmış bir kurusıkı tabanca ve okul müdürü ile bazı öğrencilere tehdit içeren bir not buldu. Durum hemen polise bildirildi ve okul yönetimi velilere bilgi verdi.

Bilecik'te bir okulun tuvaletinde temizlik yapan görevliler kızlar tuvaletinde saklanmış kurusıkı tabanca ve tehdit notu buldu.

TUVALETTEN TEHDİT NOTU VE SİLAH ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz gün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun kız öğrencilerine kullandığı tuvalette temizlik yapan görevli, gizlenmiş bir kurusıkı tabanca ile bir kağıt parçasına yazılmış notu fark etti. Durumun vakit kaybetmeksizin okul idaresine bildirilmesi üzerine eğitim kurumuna çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan emniyet birimlerinin yaptığı ilk teknik incelemede, ele geçirilen notta okul müdürü ve bazı öğrencilere yönelik doğrudan tehdit ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Delil niteliği taşıyan kurusıkı silaha el konuldu. Uzman ekipler, hem materyaller üzerinde parmak izi çalışması başlattı hem de failin kimliğini belirlemek amacıyla güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

OLAYIN ARDINDAN VELİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Yaşanan olay sonrası okul yönetimi tarafından velilere, "Değerli velilerimiz, okulumuzda 20 Nisan 2026 tarihinde yürütülen rutin denetim ve kontroller sırasında, güvenlik prosedürlerimiz gereği titizlikle üzerinde durduğumuz bazı bulgulara rastlanmış, konu hiçbir gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de okulumuzu bizzat ziyaret ederek koordine ettiği süreçte; emniyet ekiplerimiz gerekli tüm teknik incelemeleri büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Tüm birimlerimiz, evlatlarımızın huzuru ve güvenliği için her türlü detayı en küçük ayrıntısına kadar ele almaya devam etmektedir. Bu hassas süreçte, tedbir amaçlı olarak çocuklarını eve götürmek veya izin yazdırmak isteyen velilerimize okul idaremiz tarafından her türlü kolaylık sağlanacaktır. Resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemenizi rica eder, çocuklarımızın güvenliğinin bizler için her şeyden önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" şeklinde cep telefonu mesajı gönderildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul Tuvaletinde Tabanca ve Tehdit Notu Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Okul Tuvaletinde Tabanca ve Tehdit Notu Bulundu - Son Dakika
