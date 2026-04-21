Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
21.04.2026 06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
TikTok’ta “Karagül” adıyla yayın yapan Merve C., canlı yayın sırasında tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı ve o anları paylaşmayı sürdürdü. İhbar üzerine gözaltına alınan Merve C.’nin polis aracında da yayına devam etmesi tepki çekti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TikTok’ta “Karagül” kullanıcı adıyla yayın yapan Merve C., canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadına bıçakla saldırdı. Saldırı anlarında bir eliyle bıçak kullanan, diğer eliyle ise telefonu tutarak yayına devam eden Merve C.’nin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

SALDIRIYI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Görüntülerde saldırganın eylemini sürdürürken yayını kesmemesi dikkat çekerken, bazı izleyicilerin o anlarda canlı yayın üzerinden hediye göndermeye devam etmesi tepkilerin odağı oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS ARACINDA DA YAYINI SÜRDÜRDÜ

Olay yerinde gözaltına alınan Merve C.’nin elindeki kan dikkat çekerken, polis aracında da canlı yayın açarak yayına devam etmesi sosyal medyada yeniden tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Tartıştığı kadını kulağı, yüzü ve göğsünden bıçakla yaralayan Merve C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merve C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GEÇMİŞİ DE GÜNDEME GELDİ

“Karagül” isimli fenomen M.C., daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 çocuğu devlet korumasına alınmış, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

Son Dakika

Son Dakika Tiktok Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Telefon edinmesi psikolojik durumu iyi olmadığı için yasaklansın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı - Son Dakika
