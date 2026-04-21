Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

21.04.2026 06:29
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, İsrailli askerin Lübnan’da Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki göstererek cezalandırılması gerektiğini söyledi. Sikorski, “İsrail askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler” ifadelerini kullandı. İsrailli Bakan Saar ise bu sözleri reddetti. Taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sürerken İsrail olay için özür dileyip soruşturma başlattı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrailli bir askerin Lübnan’ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. ABD merkezli X platformu üzerinden paylaşım yapan Sikorski, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın özrünü memnuniyetle karşıladığını ancak olayın ciddi bir durum olduğunu vurguladı.

“ASKER CEZALANDIRILMALI”

Sikorski, söz konusu askerin cezalandırılması gerektiğini belirterek İsrail ordusuna yönelik ağır eleştirilerde bulundu. İsrailli askerlerin savaş suçlarını itiraf ettiğini savunan Sikorski, “Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SERT AÇIKLAMALAR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Sikorski’nin açıklamalarına X üzerinden yanıt verdi. Saar, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne yönelik sözleri “temelsiz ve iftira” olarak nitelendirerek sert bir dille reddetti. Ayrıca Sikorski’nin ifadelerinin “cehalet ve derin bir anlayış eksikliği” içerdiğini savundu.

Sikorski ise geri adım atmayarak, İsrail askerlerinin rehineleri kasıtlı olarak öldürdüğünü iddia etmediğini ancak bu tür olayların yaşanmasının askeri prosedürlerde ciddi sorunlara işaret ettiğini belirtti. Ayrıca yapılan hataların, aralarında Polonyalı insani yardım görevlisi Damian Sobol’un da bulunduğu kişilerin hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

İSRAİL ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olay, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir askerin Hazreti İsa heykelini parçaladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. İsrail ordusu, görüntülerin gerçek olduğunu kabul ederek sorumlular hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da yaptığı açıklamada olayı “ciddi ve utanç verici” olarak nitelendirerek Hristiyan dünyasından özür dilemişti.

