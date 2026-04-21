Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

21.04.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bazı davaların gereğinden fazla uzun sürdüğünü, bununla ilgili düzenlemeler yapılacağını söyledi. Katıldığı canlı yayında konuşan Gürlek, "Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Hâkimlere takdir yetkisi tanıyacağız. Eğer hâkim, taraflar arasında evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine kanaat getirirse doğrudan boşanma kararı verebilecek. Ancak velayet, nafaka, vesayet gibi konular ayrı davalar olarak devam edecek." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıdaki işlem süresini kısaltmak amacıyla boşanma davalarında köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Gürlek, yeni düzenlemeyle birlikte eğer hâkim, çiftler arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ve devam edemeyeceğine kanaat getirirse, diğer yan süreçlerin tamamlanmasını beklemeden doğrudan boşanma kararı verebileceğini belirtti.

"BAZEN HAKİMLER DOSYAYI SARKITABİLİYOR"

Gürlek şunları söyledi: "Özellikle kamuoyunda bazı davaların uzunluğu tartışılıyor. Elbette boşanma davaları var, kira davaları var; bunlar uzun davalar. Şimdi burada bir de Yargılama Etkinliği Büromuz var. Yargılama Etkinliği Büromuz şu, çok önemli: Özellikle hâkim arkadaşlarımızın hepsinin dosyalarla özveriyle çalıştığını düşünüyoruz ama bazen maalesef hâkim arkadaşlarımız dosyayı sarkıtabiliyor. Yani süresinde karar vermesi gerekirken o süreyi uzatabiliyor.

"HANGİ DAVANIN NE KADAR SÜREDE KARARA BAĞLANABİLECEĞİ BELLİ"

Aslında hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağı bizde belli. Hedef süre var. Ne demek? Bir kira davası 6 ayda karara bağlanacak. Bunu bütün hâkimlerimiz bilir. Şimdi buradan hedef süre neden aşılıyor? Aşılıyor, işte buna bakmamız lazım. Eğer hâkimin şahsından kaynaklanan bir hedef süre aşımı varsa, burada elbette hâkim hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Yani kusura bakma, sen dosyayla çalışmak zorundasın.

Eğer burada hâkimin şahsından kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan, mevzuat düzenlemesi gerektiren bir şey varsa biz onu yapacağız. Ya da iş yoğunluğu vardır; mesela bir aile mahkemesi bu işin altından kalkamıyordur. Çok fazla dosya birikmiştir. Biz bunu sistemden görüp yeni bir aile mahkemesi kuracağız.

"ALO ADALET İLE VATANDAŞ DOSYASININ NE AŞAMADA OLDUĞUNU BİLECEK"

Özellikle daha önce “Alo Adalet” demiştik. Bu, Yargılama Etkinliği Bürosu ile birlikte yargılamanın hızlandırılmasını sağlıyor. Vatandaş, Alo Adalet ile dosyasının ne aşamada olduğunu bilecek. Örneğin bir vatandaş aile mahkemesinde nafaka davası açmış, 8 ay olmuş ve arıyor. Biz diyoruz ki yargılama makul sürede devam ediyor. Ama eğer makul süre aşılmışsa, vatandaşa dosyanın hangi aşamada olduğunu ayrıca bildireceğiz. Bu, vatandaş açısından önemli bir muhataplık sağlayacak.

"ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI YAKLAŞIK 1300 GÜN SÜRÜYOR"

Bazı davaların uzun sürdüğünü özellikle tespit ettik. Boşanma davaları bunların başında geliyor. Ortalama bir çekişmeli boşanma davası; ilk derece, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay süreçleri dahil edildiğinde yaklaşık 1300 gün sürüyor.

"ÇİFTLER BOŞANDIKTAN SONRA, DİĞER KONULAR AYRI DAVA OLARAK DEVAM EDECEK"

Bununla ilgili üzerinde çalıştığımız büyük bir düzenleme paketi var, 12. paket. Burada boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Hâkimlere takdir yetkisi tanıyacağız. Eğer hâkim, taraflar arasında evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine kanaat getirirse doğrudan boşanma kararı verebilecek. Ancak velayet, nafaka, vesayet gibi konular ayrı davalar olarak devam edecek."

Akın Gürlek, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:49:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.