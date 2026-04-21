Taksinin Çarptığı Yaya Çılgına Döndü

21.04.2026 04:07
Tekirdağ'da ticari taksi bir yayaya çarptı, yaya hastaneye kaldırıldı. Olayda gergin anlar yaşandı.

Tekirdağ Çorlu'da ticari taksinin kendisine yol vermediğini ve çarptığını iddia eden yaya çılgına döndü. Yaralandığı iddia edilen yaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Şinasi Kurşun 17. Sokak ile Şinasi Kurşun Caddesi kesişiminde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen B.Ö. isimli yayaya iddiaya göre, caddeden sokağa dönüş yapan taksi yol ayrımında çarptı. Taksinin kendisine yol vermediğini öne süren yaya, öfkesinden sinir küpüne döndü. Polis ve bekçi görevlileri tarafından zor sakinleştirilen yaya B.Ö. ambulansa götürüldü. B.Ö. daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"Bana vurmaya kalktı, ben de ittim"

Taksi şoförü H.I., "Sokağa dönüş yaptığım esnada yaya da kaldırımdan araca yakın mesafedeydi. Arabaya tekme atmaya başladı. Daha sonra az ileride bir şey mi oldu diye durdum ve kendisi üzerime yürüdü ve bana vurmaya çalışınca ben de onu ittim" diye konuştu.

"Taksiye tekme tokat girişti"

Taksideki yolcu da, "Taksi bizi evimize bırakacaktı. Arkada yolcuyduk. Yaya, sırf taksi ona yol vermemiş diye kriz geçirdi ve arabaya tekme tokat girişti. Yaya bir de, 'vay efendim sen benim ayağımı nasıl ezersin?' diye tepki gösterdi. Aslında böyle bir durum yok, yaya biraz gerideydi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
