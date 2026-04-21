Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde forvet hattı için eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Kosovalı oyuncuyla ön protokol imzaladığı ve Mallorca ile bonservis görüşmelerine hazırlandığı iddia edildi.
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’nin, golcü transferinde önceliği Vedat Muriqi’ye verdiği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-lacivertliler, yeniden takıma dönmeye sıcak bakan deneyimli futbolcuyla el sıkıştı ve ön protokol imzaladı.
Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla anlaşma sağlamasının ardından İspanyol ekibi Mallorca ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Haberde, Muriqi’ye Barcelona’nın da ilgi gösterdiği belirtilirken, Mallorca’nın transfer görüşmelerine 10 milyon euro seviyesinden başlayacağı aktarıldı.
31 yaşındaki golcü, Mallorca formasıyla bu sezon LaLiga’da 30 karşılaşmada görev aldı. Muriqi, 21 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Oyuncunun İspanyol ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
