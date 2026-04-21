Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

21.04.2026 20:44
Gülistan Doku'nun 2020 yılında kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sonel çıkarıldığı mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, resmi belgeyi bozma, yok etme, resmi belgeyi bozma, yok etme suçlarından tutuklandı.

TUNCAY SONEL HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sonel çıkarıldığı mahkemece çıkarıldığı mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, resmi belgeyi bozma, yok etme, resmi belgeyi bozma, yok etme suçlarından tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Yorumlar (1)

  • Mustafa POLAT Mustafa POLAT:
    Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne dönüşün ilk adımı olur inşallah.. 54 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
17:52
Gülistan’ın SİM kartını aldığını itiraf etti İşte eski Vali Tuncay Sonel’e yöneltilen 5 suçlama
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:17:09.
