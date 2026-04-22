Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

22.04.2026 13:46
Türk tiyatrosunun ve operasının usta isimlerinden Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı. Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

SON RÖPORTAJINDA "TEKLİF GELMİYOR" DEMİŞTİ

2024 yılında röportaj veren Atuner, "Bizim dönemimizde para konuşulmazdı. Verilen rolü nasıl oynayacağımızı, paradan önce düşünürdük. Emekli maaşımla geçiniyorum. Allah'a şükür ediyorum. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Şu ara pek teklif gelmiyor. Unutulmuş olabilirim ama buradayım" demişti

