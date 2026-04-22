Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
22.04.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Haber Videosu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki markette bir babanın 12 yaşındaki özel gereksinimli çocuğunu tekme tokat darp ettiği görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yer alan bir markete yanındaki iki çocukla giren şahıs, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı. 

Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden şahıs, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti. Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Darp görüntülerinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis, görüntülerde özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K'yi darbettiği belirlenen baba A.K'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA, İHA

Güvenlik, İnceleme, 3. Sayfa, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan Uçar Hasan Uçar:
    Hiç hoş değil ama ne durumda ki bunu yapıyor ekmek alamadığım günler de oldu 0 0 Yanıtla
  • Kahraman Şengül Kahraman Şengül:
    Markette bunu yapan evde ne yapmaz kimbilir. İyi olmuş gün yüzüne çıktığı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:03:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.