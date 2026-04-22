MHP\'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine AK Partili milletvekillerine çok sert tepki gösterdi. Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için oturuma yarım saat ara vermek zorunda kalan Adan, salonun boş kalmasını ve yasama çalışmalarının aksamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"BURADA BABANIZIN ÇOCUĞU YOK"

Milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılma sorumluluğunu hatırlatan Adan, "Burada sizin babanızın çocuğu yok! Geleceksiniz, katılacaksınız," ifadelerini kullanarak devamsızlık yapan vekilleri kınadı. Bu sert çıkışın ardından