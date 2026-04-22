Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti
22.04.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti
Haber Videosu

Paris'te Prada mağaza müdürü Chiara Jaconis'in trajik ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir döneme girdi. 13 yaşındaki çocuğun ailesi hakkında ağır suçlamalar var.

Paris’te dünyaca ünlü moda markası Prada’nın mağaza müdürü olarak görev yapan 30 yaşındaki Chiara Jaconis, geçtiğimiz Eylül ayında doğum gününü kutlamak için gittiği Napoli’de trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Jaconis’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 21 Nisan 2026 itibarıyla yeni bir döneme girildi. Savcılık, olayda ağır ihmali olduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuğun anne ve babası hakkında taksirle adam öldürme ve denetim görevini ihmal suçlamalarıyla yargılama talep etti.

Aslen Padovalı olan ancak kariyerine Fransa’da devam eden Jaconis, erkek arkadaşıyla birlikte Napoli’nin tarihi Quartieri Spagnoli (İspanyol Mahalleleri) bölgesinde son bir yürüyüş yapıyordu. Havalimanına gitmek üzere valizleriyle sokakta ilerleyen çiftten Chiara, balkonlardan birinden atılan yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki oniks bir heykelciğin hedefi oldu.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, heykelin çarpmasıyla Jaconis’in anında yere yığıldığı, erkek arkadaşının ise çaresizlik içinde yardım feryat ettiği görülüyor. Hastaneye kaldırılan genç kadın, iki gün süren yaşam mücadelesini beyin travması nedeniyle 17 Eylül 2024’te kaybetti.

İtalyan yasalarına göre, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşın altında olduğu için cezai ehliyeti bulunmadığından beraat etti. Ancak Napoli savcıları, trajedinin ebeveyn denetimiyle önlenebileceğini savunuyor. Yapılan incelemeler, çocuğun daha önce de benzer şekilde balkondan tehlikeli nesneler fırlattığını, buna rağmen ailenin gerekli önlemleri almadığını ortaya koydu.

Soruşturmayı yürüten makamlar, ebeveynlerin İtalyan hukukundaki "culpa in vigilando" (gözetim kusuru) ilkesi gereği, çocuklarının eylemlerinden doğrudan sorumlu tutulması gerektiğini belirtiyor.

Sanık durumundaki anne ve baba ise tüm suçlamaları reddediyor. Avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, söz konusu heykelin kendilerine ait olmadığını ve olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını iddia ettiler.

Daha da dikkat çekici olanı, ailenin çocukları hakkında verilen karara itiraz etmesi oldu. Aile, çocuklarının sadece "yaş sınırından dolayı" muaf tutulmasını değil, olayın somut gerçekleri bakımından "tamamen masum" olduğunun tescil edilmesini talep ediyor. Bu talep, İtalyan kamuoyunda ve Jaconis ailesinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Chiara Jaconis'in babası Gianfranco Jaconis, yargılama talebinin ardından yaptığı açıklamada, bu adımı "gerçeğe doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Davanın yargılamaya dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verilecek olan ön duruşma, Napoli Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu dava, yoğun nüfuslu şehirlerde güvenlik önlemlerinden ebeveynlerin yasal sorumluluk sınırlarına kadar pek çok konuyu yeniden tartışmaya açtı.

Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti
Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti
Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti

İtalya, Son Dakika

Son Dakika İtalya Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hadimülharemeyn hadimülharemeyn:
    Buda mı başıma gelecekti fıkrası gerçek olmuş :) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Gabriel Sara’nın yakın arkadaşı Noa Lang’ın yerine Galatasaray’a geliyor Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor
El sıkışıldı Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:58:11.
SON DAKİKA: Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.