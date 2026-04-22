Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti

Paris’te dünyaca ünlü moda markası Prada’nın mağaza müdürü olarak görev yapan 30 yaşındaki Chiara Jaconis, geçtiğimiz Eylül ayında doğum gününü kutlamak için gittiği Napoli’de trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Jaconis’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 21 Nisan 2026 itibarıyla yeni bir döneme girildi. Savcılık, olayda ağır ihmali olduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuğun anne ve babası hakkında taksirle adam öldürme ve denetim görevini ihmal suçlamalarıyla yargılama talep etti.

Aslen Padovalı olan ancak kariyerine Fransa’da devam eden Jaconis, erkek arkadaşıyla birlikte Napoli’nin tarihi Quartieri Spagnoli (İspanyol Mahalleleri) bölgesinde son bir yürüyüş yapıyordu. Havalimanına gitmek üzere valizleriyle sokakta ilerleyen çiftten Chiara, balkonlardan birinden atılan yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki oniks bir heykelciğin hedefi oldu.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, heykelin çarpmasıyla Jaconis’in anında yere yığıldığı, erkek arkadaşının ise çaresizlik içinde yardım feryat ettiği görülüyor. Hastaneye kaldırılan genç kadın, iki gün süren yaşam mücadelesini beyin travması nedeniyle 17 Eylül 2024’te kaybetti.

İtalyan yasalarına göre, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşın altında olduğu için cezai ehliyeti bulunmadığından beraat etti. Ancak Napoli savcıları, trajedinin ebeveyn denetimiyle önlenebileceğini savunuyor. Yapılan incelemeler, çocuğun daha önce de benzer şekilde balkondan tehlikeli nesneler fırlattığını, buna rağmen ailenin gerekli önlemleri almadığını ortaya koydu.

Soruşturmayı yürüten makamlar, ebeveynlerin İtalyan hukukundaki "culpa in vigilando" (gözetim kusuru) ilkesi gereği, çocuklarının eylemlerinden doğrudan sorumlu tutulması gerektiğini belirtiyor.

Sanık durumundaki anne ve baba ise tüm suçlamaları reddediyor. Avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, söz konusu heykelin kendilerine ait olmadığını ve olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını iddia ettiler.

Daha da dikkat çekici olanı, ailenin çocukları hakkında verilen karara itiraz etmesi oldu. Aile, çocuklarının sadece "yaş sınırından dolayı" muaf tutulmasını değil, olayın somut gerçekleri bakımından "tamamen masum" olduğunun tescil edilmesini talep ediyor. Bu talep, İtalyan kamuoyunda ve Jaconis ailesinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Chiara Jaconis'in babası Gianfranco Jaconis, yargılama talebinin ardından yaptığı açıklamada, bu adımı "gerçeğe doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Davanın yargılamaya dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verilecek olan ön duruşma, Napoli Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu dava, yoğun nüfuslu şehirlerde güvenlik önlemlerinden ebeveynlerin yasal sorumluluk sınırlarına kadar pek çok konuyu yeniden tartışmaya açtı.

