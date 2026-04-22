Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER), Kurban Bayramı’nda Afrika’da gerçekleştireceği kurban organizasyonunun hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Nijerya, Kamerun, Çad ve Somali’de yürütülen organizasyon için saha planlamalarını tamamlayan Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER); kurbanlık temini, kesim alanlarının belirlenmesi ve dağıtım organizasyonuna yönelik çalışmalarına başladı.

Hazırlık sürecinde, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitine yönelik saha taramaları yapılırken, kurban kesimlerinin bayramın ilk gününden itibaren başlatılması planlanıyor. Kesimlerin ardından etlerin, belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Afrika’nın söz konusu ülkelerin belirlenen bölgelerinde, özellikle dar gelirli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına erişimde zorluk yaşadığı, birçok ailenin yıl içerisinde et tüketme imkânı bulamadığı tespit edildi.

Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER) yöneticileri Yunus Aslım ve Mehmet Derindağ, bağışçıların emanetlerinin titizlikle yerine ulaştırılacağını belirterek, “Kurban organizasyonumuz, sahada birebir takip edilmekte olup tüm süreç şeffaf şekilde yürütülmektedir” dediler.

Dernek; yurt dışı kurban bedelini 5.900 TL; adak, akika ve şükür kurbanlarının bedelini ise 4.500 TL olarak belirledi. Açıklamada, kurban kesim videolarının bağışçılarla paylaşıldığı, böylece sürecin şeffaf ve güvenilir şekilde yürütüldüğü de kaydedildi.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, www.kardesleriniunutma.org.tr adresi üzerinden ya da 0 553 629 14 44 numaralı iletişim hattı aracılığıyla dernekle irtibata geçebiliyor.

Kurban Bayramı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:49:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.