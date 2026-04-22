Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli’de adliyeyi ziyaret ederek Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tunceli’ye gelen Can Tuncay, Tunceli Adliyesi’nde Gülstan Doku cinayetinin seyrini değiştiren Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile bir araya geldi. Tuncay’ı adliyede hakim ve savcılar karşıladı.
Adliye binasında gerçekleşen görüşmede, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı öğrenildi.
Toplantının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın soruşturmaya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.
