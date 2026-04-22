İbrahim Tatlıses\'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

22.04.2026 14:08
Safra kesesi ameliyatının ardından taburcu edilen İbrahim Tatlıses, mirasını devlete bıraktığını açıkladı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Hiç kimseye kuruş yok. Devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne?" ifadelerine yer verdi.

Safra kesesi ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, yoğun bakım sürecinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi; ünlü sanatçının miras açıklamaları dikkat çekti.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda tedavi gören Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği öğrenildi. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan sanatçı, son durumu hakkında bilgi verdi.

“HİÇ KİMSEYE KURUŞ YOK”

Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ünlü sanatçı, “Hiç kimseye kuruş yok. Devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne? Onlara çok iyi miras bıraktım farkında değiller. ‘İbrahim Tatlıses’ deyince çok kapılar açılıyor, kullanmasını bilmediler” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIYLA GERİLİM GÜNDEM OLMUŞTU

Tatlıses’in çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklar daha önce de gündeme gelmişti. Taraflar arasında yaşanan gerilimin yargıya taşındığı biliniyor.

14:00
13:58
13:46
13:04
12:33
12:20
11:27
11:05
10:42
08:33
