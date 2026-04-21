Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum - Son Dakika
Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum

Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum
21.04.2026 23:13
Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran ile varılan ateşkesi süresiz olarak uzatma kararı aldığını açıkladı. Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran yönetimi tarafından 'birleşik bir teklif' sunulana kadar sürdürüleceğini de duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir, İranlı liderler ve temsilciler ortak bir teklif oluşturana kadar İran’a yönelik saldırılarımızı durdurmamızı istedi. Bu nedenle ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve bir teklif sunulup görüşmeler sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" dedi.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum - Son Dakika
