İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci tahliye edildi.

MAKAM ŞOFÖRLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci hakkında tahliye kararı verildi. Silivri’de devam eden yargılamanın bugünkü oturumunda, uzun süredir tutuklu bulunan iki ismin serbest bırakılmasına hükmedildi.

İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI DA DEVAM ETTİ

Öte yandan 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında da, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir önceki duruşmada heyet, sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verildi. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda yapıldı.

"NASIL ARACILIK EDEBİLİRİM"

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, iddianameye konu olay tarihinde belediyede başkan ve başkan yardımcısıyla ilişkisinin bulunmadığını söyledi. O dönem CHP'de il başkan yardımcısı olarak görev yaptığını kaydeden Daka, 31 Mart yerel seçimleri için 3'üncü bölgede seçim çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. Daka, Avcılar Belediyesi'nin seçim çalışmaları için 16 araç teslim aldığı iddiasına ilişkin ise, "Benim bu araçlardan haberim yoktur. Tarafıma herhangi bir araç teslim edilmemiştir. O dönemde CHP İl Başkan Yardımcısıydım. 31 Mart seçimi için çalışmaları sürdürüyordum" dedi. Temelsiz iddialarla 1 yıldır tutuklu bulunduğunu belirten Daka, "Ortada ne rüşvet var ne aracılık. Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş ile Akın Kumanlı rüşvet olmadığını söylüyor. Ortada rüşvet yokken nasıl aracılık edebilirim. Savcının rüşvet iddiasını neye dayandırdığını anlamış değilim. Tamamen içi boş, temelsiz bir iddiayla 1 yıldır tutukluyum. Dosyada tüm deliller toplandı. Hakkımda toplanacak delil, dinlenecek kişi olmadığını göze alarak 11 aylık tutukluluğumu sonlandırmanızı talep ederim" dedi.

"İHSAN AKTAŞ'TAN 300 BİN DOLAR ALMADIM"

Tahliye talebinde bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise, "Babamın İhsan Aktaş ile yapmış olduğu meşru ticaret yüzünden yargılanıyorum. Babam Adana’da meşhur bir iş insanıdır, onun belediyeyle hiçbir işi ve alakası yoktur. Benim de onun işleriyle alakam yoktur. Aktaş, babamın şirketine ait projeden 2 daire beğenmiş ve satın almış. Ben bu yüzden 12 aydır tutuklu olmamalıyım. İhsan Aktaş diyor ki, '4 milyonluk daireyi bana 4-5 katına sattılar.' Birincisi, benim bu ticaretle ilgim yoktur. İkincisi, 4 milyon tapuda görünen rakamdır. Türkiye’de kimse satın aldığı rakamı tam haliyle tapuda göstermiyordur. Dairenin çıplak halinin 16 milyon olduğunu hem savcılık hem bilirkişi raporları göstermektedir. Kaldı ki bu şahıs, dairelerin parasını ödememiştir. İhsan Aktaş’tan 300 bin dolar falan almadım; almış olsaydım bunu saklamazdım. Babam ev satmış, neyini inkâr edeyim. 25 Temmuz’da belediyeden toplam alacağı 1,5 milyondur. Şimdi bu insan, o 1,5 milyonu alabilmek için zorla değerinden 4-5 katı fazlasına daire mi satın almış.Mahkeme buna itimat etmemeli. Ben bu yüzden 13 aydır tutuklu olmamalıydım. Aktaş diyor ki, '4 milyonluk daireyi bana değerinden 4-5 katı fazlasına sattılar.' Benim bu ticaretle ilgim ve alakam yoktur. Ayrıca 4 milyon rakamı dairenin tapuda gösterildiği rakamdır. Burada Türkiye’den satın aldığı aracı, evi, arsayı tapuda gerçek değeriyle gösteren özellikle, başkanım, kaç kişi vardır; kimse. Ayrıca dairenin çıplak halinin bile 16 milyon olduğu savcılık ve bilirkişi raporlarıyla sabittir. Şimdi siz benim beyanıma da İhsan Aktaş’ın beyanına da itibar etmeyin. Bunlar sadece beyandır; ama dosyada bir gerçek var ki, hem savcılık hem bilirkişi raporları bu dairenin çıplak halinin 16 milyon olduğunu göstermektedir. O yüzden itibar edilmesi gereken bilirkişi raporları değil midir.Hani nerede değerinden 4-5 kat fazla daire satmak. Ben İhsan Aktaş’tan 300 bin doları falan almadım. Eğer almış olsaydım bunu saklamazdım. Çünkü babam ev satmış, aralarında bir ticaret olmuş. Niçin inkar edeceğiz.Daire satmak suç değil de parasını istemek, onun parasını almak mı suç.Eğer almış olsaydık, aldık derdik. Aktaş’ın bütün ifadeleri yalan ve iftira niteliğindedir. İhsan Aktaş, 2 ay boyunca avukatlarıyla hazırladığı etkin pişmanlık ifadesinde araç satışlarıyla alakalı birşey söylemiyor. 25 Temmuz’da babam Mustafa Aydar ile yaptığı görüşmeyi hatırlıyor ama her ne hikmetse aracı ve 31 Temmuz tarihini hatırlamıyor. Bu şahıs babamla bir ticaret yapmış. Babamdan 2 adet daire, bir araç satın almış; ama nasıl oluyorsa bu satışın yarısı 'Rüşvet', yarısı kârlı ticaret oluyor. Daire satışına rüşvet, araç satışına kârla ticaret diyor. Bu nasıl bir iştir.Söylediğim gibi, Temmuz ayında satması fiziken de mümkün değildir. O tarihte böyle bir araç ortada yoktur. O yüzden olmayan bir hayali aracı babam İhsan Aktaş’a satamaz ve hayali şekilde parasını veremez. Veresiye rüşvet mi olur" dedi.

"AVUKATLARIM 500 SAYFALIK RAPOR SUNDU"

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, soruşturma makamının iddianameyi, 'Rıza Akpolat 2019 yılına kadar hiçbir ticari iş yapmamış, geliri, kazancı olmamış, tüm geliri başkanlıktan sonra kazanmış' varsayımı üzerine kurduğunu iddia ederek, "Bu temel varsayım üzerinden suçlamalar yöneltilmiş. 2 gün önce avukatlarım mahkemeye 500 sayfalık rapor sundular. 2019 yılından önceki 20 seneye dair benim ve ailemin yapmış olduğu tüm işler mevcut. Belgelerin hepsini bulabilirsiniz. Bunları burada konuşmaktan dolayı hicap duyuyorum" dedi. Rıza Akpolat, "Sözde Beşiktaş'ta rüşvet havuzu kurulmuş otel ve rezervasyon biletlerini bu havuzdan almışım. Bu ödemelerin tamamı, benim yaptığım projedeki bir daire parası etmez. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. Ben, neden ailemin malvarlığını açıklamak durumunda kalıyorum. İtirafçı babamı tanımaz, ne yaptığını bilmez. 'Evladımız' denen insanların neden bu hale dönüştürüldüğünü anlamlandırmaya çalışıyoruz ama 'Vardır bir sebebi.' diyoruz. Aile olarak çok zor şeyler yaşadık ama adalete olan inancımız nedeniyle burada sapasağlam duruyoruz. Bir kuruşu kendi kişisel harcamalarım için kullandığım ispatlanırsa burada istifa etmeye hazırım. Kurulduğu söylenen rüşvet havuzundan bir kuruşu kendi özel hayatım için kullandıysam burada istifa etmeye hazırım. Zorla oldurulmaya çalışılan eylemden cezalandırılmaya çalışılıyoruz’ dedi.

"NE RÜŞVET ALDIM NE BİR PARÇASI OLDUM"

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise belediye başkanı olduğu dönemde hakediş ödemelerini de eksiksiz yaptığını iddia ederek 'İhaleye fesat' suçunun oluşmadığı sabitken, "Neden ihaleye fesat suçuyla yargılanıyorum" dedi. Çaykara, yerel seçimlere 39 gün kala adaylığının açıklandığını ve açıklanana kadar hangi ilçeye aday olacağını bilmediğini ifade ederek, "Açıklandıktan hemen ertesi gün sahaya indim. Tek bir amacım vardı, seçim kazanmak. Sadece tek başıma aday değilim; 34 meclis üyesi arkadaşım var benim. Yüzlerce partili arkadaşım var. Ramazan'a denk geldi iftar, sahur yaptık. Broşür dağıttık. Kandil oldu cami önünde lokum dağıttık. Benim çalışmaların tamamını kontrol etmeye zamanım da yok, görevim de yok. Ne rüşvet aldım, ne bir parçası oldum. Soruşturma süreci yaşadık. Hakkımda toplanacak delil kalmamıştır, 12 aydır tutukluyum. Türkiye'nin bir elin parmağını geçmeyen en genç belediye başkanlarındanım. Güzel hayallerle yola çıktım. Belediye başkanıyım ama ben de geride bir aile bıraktım. 13 ay belediye başkanlığı yaptım, 12 aydır tutukluyum. Sizden sadece adalet ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

5 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti 11 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Nisan Pazartesi gününe erteledi.