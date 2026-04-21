Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı
Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı

Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı
21.04.2026 22:31
Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı
Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken kelepçe takılmaması tartışmalara neden olan Sonel'in cezaevine götürülürken montunu ellerinin üstüne koyması dikkat çekti.

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUNCAY SONEL TUTUKLANDI

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan daha sonra karayoluyla Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde yapılan 3 günlük sorgusu sonrası Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri arasında getirilen Tuncay Sonel’e Gülistan Doku soruşturması ile ilgili hakkındaki iddialar yönetildi.

Yaklaşık 8 saat süren savcılık sorgusu tamamlanan Sonel, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2), Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136) ve Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205) suçlarından tutuklanması istemiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

ELLERİNİ MONTUYLA GİZLEDİ

Yapılan duruşma sonrası mahkeme heyeti, Tuncay Sonel’in tutuklanmasına karar verdi. Tuncay Sonel daha sonra Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi. Sabah adliyeye sevk edilirken, elleri kelepçeli olmadığı için "ayrımcılık" eleştirisi yapılan Sonel'in cezaevine götürülürken montunu ellerinin üstüne koyması dikkat çekti.

Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı

SİM KART İDDİASINI DOĞRULADI

Tuncay Sonel’in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeden ilginç detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri olan Gülistan Doku’ya ait sim kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna Sonel, "hız kazanmak" savunmasıyla cevap verdi. Sonel, ifadesinde, "Valilik binasından çıkarken Aygül Doku’yu ağlarken gördüm. Bana 'Sayın Valim bir sim kart var, savcıya ulaşamıyorum, almıyorlar' dedi. Ben de insani mülahazalarla aldım. Arama kurtarma yoğun devam ettiği için konum bilgisine hızlıca bakılması amacıyla, Ankara’da teknik bilgisine güvendiğim Gökhan komisere gönderdim" dedi.

"KAMERA KAYITLARININ SİLİNMESİ TALİMATINI BEN VERMEDİM"

Bilirkişi raporlarında olay günü viyadüğü gören kameraların aktif olduğunu ancak emniyet görevlilerinin "kameralar çalışmıyordu" şeklinde tutanak tuttuğuyla ilgili sorusuna ise Sonel, şöyle cevap verdi: "Bu kamera kayıtlarının silinerek delillerin yok edilmesi talimatını ben vermedim. Üniversite bünyesinde teknik bir konu varsa oraya sorulmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tunceli Emniyeti’nin 'arıza yoktu' şeklindeki cevaplarından haberim yoktur. Muhatabı İl Emniyet Müdürüdür."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı - Son Dakika

