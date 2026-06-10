İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından ABD’ye ilişkin mesaj yayımladı.

“SAVAŞ BU KEZ BÖLGEYLE SINIRLI KALMAYACAK”

Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN: HAYATİ ALTYAPILARI HEDEF ALMA TEHDİDİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİDİR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine ilişkin bir açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir.” diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.

İSRAİL: İRAN'A KARŞI SAVAŞ BİTMEKTEN ÇOK UZAK

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İran'a karşı yürüttükleri saldırıların henüz "bitmediğini" belirterek, İsrail ordusunun İran'ı "büyük bir güçle vurmaya hazır olduğunu" belirtti.

Katz, Orta Doğu'nun "gözlerinin önünde değiştiğini" iddia ederek, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, birkaç gün önce yaptığımız gibi ağır bir darbe alacaktır. İsrail ordusu, İran'a büyük bir güçle saldırmaya hazırdır." dedi.

Saldırıların ve üstlendikleri görevin henüz tamamlanmadığını savunan Katz, "Kimse savaşın bittiğini hayal etmesin. İran'a karşı savaş bitmekten çok uzak. İsrail ordusu, İran'ın içerisini büyük bir güçle vurmaya hazır."

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.