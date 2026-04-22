Ağrı'nın Patnos ilçesi 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Patnos ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Ağrı'nın yanı sıra çevre iller Van, Bitlis, Muş ve Siirt'te de hissedildi.
