Tarihi yapıda tepki çeken halay

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık Yakup Manastırı'nın kalıntıları üzerinde halay çeken iki kişi, tarihi yapıya zarar verme riski ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen Nemrut'un Tahtı olarak bilinen Yakup Manastırı'nın kalıntıları üzerinde 2 kişinin halay çekmesi cep telefonuna yansıdı.

2 BİN YILLIK YAPIDA HALAY ÇEKTİLER

Şanlıurfa'da 2'nci yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve halk arasında Nemrut'un Tahtı olarak bilinen Yakup Manastırı'nın (Deyr Yakup) kalıntıları üzerinde 2 kişi halay çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde tehlikeye aldırış etmeden tarihi yapıya hasar verecek şekilde zıplayıp halay çeken 2 kişi yer aldı. Bir şahsın da aşağıda halay çekenleri kayda aldığı gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

NEMRUT'UN TAHTI

Yakup Manastırı, Şanlıurfa merkeze 10 kilometre uzaklıkta, kentin güneyindeki dağların üzerinde yer alıyor. Halk arasında Hazreti İbrahim'in mücadele ettiği Nemrut'un burayı seyfiye alanı olarak kullandığına inanılıyor. Manastırın kuzeybatısında bir anıt mezar ve iki satırlık kitabe bulunuyor. Kitabenin, 2'nci yüzyılın sonuna veya 3'üncü yüzyılın başlarına ait olduğu belirlenirken manastırın da bu tarihlerde yaptırıldığı tahmin ediliyor. 

Kaynak: İHA

Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
