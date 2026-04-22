Mbappe ve Vinicius Junior\'un yuhalandığı maçta Arda Güler\'e büyük onur

La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid ile Alaves Santiao Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Real Madrid, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

ARDA GÜLER'DEN 1 ASİST

Bayern Münih maçında takımının yıldızı olan 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, Alaves karşısında da büyük beğeni topladı. Arda, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asist yaparak bu sezonki 14. asistini yapmayı başardı.

MBAPPE VE VINICIUS YUHALANDI, ARDA ALKIŞLANDI

Karşılaşmaya Real Madridli taraftarların yıldız oyunculara tepkileri ve Arda Güler'e olan sevgi gösterileri damga vurdu. Mücadele öncesinde tribündeki yerini alan Real Madridli taraftarlar, Kylian Mbappe ve Vinicius Jr'ı yuhalayarak tepki gösterdi. Milli yıldızımız Arda Güler ise tüm tribünlerden alkış aldı. Mücadelenin sona ermesinin ardından Real Madridli futbolcuların tribünleri tek tek dolaştığı sırada Arda Güler'e yeniden büyük bir destek gösterildi. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu ayakta alkışladı.