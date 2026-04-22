Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararda 5 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar'ın arasında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 16'sı tutuklu 200 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Sabah başlayan duruşmada savcı, mütalaasını sundu. Savcı; Beşiktaş Belediyesi personelleri Gülşah Ocak, Ferit Tutşi, Çağdaş Ateş’in tahliyesini talep ederken 4 tutuklu belediye başkanı dahil diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, avukatların ve sabıkların tahliye beyanlarını aldıktan sonra, 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Hakkında tahliye kararı verilen 5 isim şu şekilde:

Gülşah Ocak,

Ferit Tutşi,

Çağdaş Ateşçi,

Güler Erdoğan Anıl

Kadir Aydar

Ayrıntılar geliyor...