Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda

Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
22.04.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Haber Videosu

Gülistan Doku soruşturması kapsamında öldürüldüğü belirtilen genç kızın cenazesinin gömüldüğü nokta olduğu ileri sürülen Koçpınar Köyü'ndeki bölge görüntülendi. Söz konusu bölgede pet şişe ve poşet bulundu, ceset ya da herhangi bir kalıntıya rastlanmadı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gülistan Doku soruşturması kapsamında Pertek'in Koçpınar Köyü'nde jandarmanın Ocak 2025'te "yeraltı görüntüleme cihazı" ile yaptığı çalışmalar sonucunda 1.60–1.70 metre uzunluğunda, 70–80 santim genişliğinde ve 80 santim derinliğinde, mezar görüntüsü" tespit edildi. Kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmayan boşlukta pet şişe ve poşet bulundu.

MEZARA BENZER BOŞLUK

Savcılık talimatıyla Koçpınar Köyü'nde 12 Ocak 2025 tarihinde kazı çalışması yapıldı. Söz konusu kazı çalışmasına ilişkin “Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu” soruşturma dosyasına girdi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmada cihazın uyarı vermesi üzerine bölgede “şüpheli boşluk” tespit edildi.

Raporda, tespit edilen alana ilişkin, “Aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu, bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60–1.70 metre uzunluğunda, 70–80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde olduğu tespit edilmiştir” ibareleri kayda alındı.

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda

CESEDİN YERİNİN DEĞİŞİTİRİLDİĞİ İDDİASI

Raporda en dikkat çekici bölüm ise söz konusu boşluğa ilişkin yapılan değerlendirme oldu. Jandarma personeli raporunda şu ifadeleri kullandı:

- Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı, bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olabileceği; boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahın da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğu değerlendirilmektedir.

Raporda, “Tespit edilen boşluk içerisinde herhangi bir insan cesedi ya da kemik parçası tespiti yapılamamıştır” ifadesine de yer verildi.

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda

TOPRAĞIN DAHA ÖNCE KAZILDIĞI TESPİTİ

Savcılık talimatıyla boşlukta kazı yapıldığı, kazı sırasında bazı materyallerin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Raporda, “Kazılan bölgede 50 santim derinlikte pet şişe ile siyah renkli poşet parçası çıkmıştır. Toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erozyona uğradığı, toprak yapısının yumuşak olduğu ve kolay eşildiği görülmüştür” denildi.

Raporun nihai tespit bölümünde “Kazılan bölgede herhangi bir ceset emaresine rastlanılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda

"BÜYÜK İHTİMALLE GİZLİCE KÖYÜMÜZE GÖMÜLDÜ"

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü sakinleri ise yaşananlara ilişkin ANKA'ya konuştu.

Köy sakinlerinden Baver Öncel, “Bizim köye gömüldüğü söyleniyor. Bunu gören ya da duyan kimse olmadı mı, onu bilmiyorum. Gece saatlerinde mi yapıldı, o da belirsiz. Açıkçası bunu tek bir kişinin yapabileceğini düşünmüyorum; arkasında daha büyük bir güç olduğunu tahmin ediyorum. Ancak köydeki insanların bu işe destek verdiğine inanmıyorum. Bizim köyden kimse böyle bir şey yapmaz. Köylülerin hepsini tanıyoruz. Eski muhtarlar dahil hiç kimsenin böyle bir şeye karışacağını sanmam. Büyük ihtimalle gizlice getirilip köyümüze gömüldü. Bunu yapanların hepsine lanet ediyorum" dedi.

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda

"ACABA BURAYA MI GETİRDİLER DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Köy sakinlerinden Yaşar Dere de şunları söyledi:

- Nasıl cana kıydılar, nasıl buna cesaret ettiler? Bizi kim koruyacak, bilmiyorum. Vali korumazsa, emniyet korumazsa, devlet korumazsa kim koruyacak bizi? Getirmişler buraya… Şimdi her gün aynı yoldan geçiyoruz. O yoldan her geçtiğimizde gözümüz hep oraya takılıyor; 'Acaba burada mı, acaba buraya mı getirdiler?' diye düşünmeden edemiyoruz. Bunu nasıl yaptılar, nasıl bu kadar vicdansız olabildiler? Biz de kendimizi sorguluyoruz; 'Biz neyi eksik yaptık?' diye.

- Ama artık elimizden bir şey gelmiyor. İçimiz sürekli orada. O köye her gittiğimizde sanki kendi evladımızı kaybetmiş gibi hissediyoruz. Benim de çocuğum olabilirdi, konuştuğum kişinin de olabilirdi. İnsanın aklı almıyor. Benim kızım da olabilirdi. Vali içinde, emniyet müdürü içinde, devlet hastanesinin müdürü içinde. Eğer onlar korumazsa, sıradan bir vatandaş ne yapabilir ki?

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Tunceli, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:55:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.