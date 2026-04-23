Yakıt krizi bir havayolunu daha vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yakıt krizi bir havayolunu daha vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal etti

Yakıt krizi bir havayolunu daha vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal etti
23.04.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu’da artan gerilim sonrası jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması ve arz sıkıntısı yaşanması, Lufthansa’nın planladığı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal etmesine neden oldu.

ABD – İsrail – İran Savaşı nedeniyle Orta Doğu’da artan gerilim sonrası jet yakıtı fiyatları iki katına çıktı. Petrol arzı sıkıntısının oluşturduğu küresel jet yakıtı krizi havayolu şirketlerini etkilemeye başladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, artan maliyetler ve tedarik riskleri nedeniyle hava yolu dünyasını etkileyecek önemli bir karar alarak, Ekim sonuna kadar 20 bin uçuşunu iptal etti.

40 BİN TON YAKIT TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Lufthansa,, bu kararla yaklaşık 40 bin metrik ton yakıt tasarrufu hedeflerken, artan maliyetlerin yıllık bazda 1,4 milyar euro ek yük oluşturması bekleniyor.

Uçuş iptaller ilk etapta günlük 120 uçuş ile başlarken, süreçten en fazla bölgesel iştirak Lufthansa CityLine operasyonlarının etkileneceği belirtildi. Karar kapsamında Polonya’da Bydgoszcz ve Rzeszow, Norveç’te ise Stavanger hatları askıya alınırken, uzun menzilli yolcuların ana aktarma merkezleri üzerinden yönlendirileceği bildirildi.

HAVAYOLUNDA BİLET FİYATLARI DA ARTIYOR

Uzmanlar, havacılık sektörünün düşük kâr marjıyla çalıştığın belirterek, yakıt maliyetlerindeki artışın özellikle kısa mesafeli ve düşük kârlı uçuşları sürdürülemez hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Lufthansa’nın dışında uluslararası birçok hava yolu şirketinin de benzer şekilde kapasite azaltma, uçuş iptali ve maliyet düşürme önlemleri aldığı kaydedildi. Küresel ölçekte artan yakıt krizi, hava yolu taşımacılığında bilet fiyatlarının yükselmesine ve sefer sayılarının azalmasına da yol açıyor.

.

Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Havacılık Yakıt krizi bir havayolunu daha vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:45:41. #7.12#
SON DAKİKA: Yakıt krizi bir havayolunu daha vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.