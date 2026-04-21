Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca'nın ismi caddeye verilmiş
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca'nın ismi caddeye verilmiş

21.04.2026 21:43
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 5 ayrı suçlamayla sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi. Sonel’e ifadesinde, valiliğin sosyal medya hesaplarını yönettiği öne sürülen Mehmet Aca’ya yapıldığı iddia edilen para transferleri soruldu. İddiaları reddeden Sonel, "Herhangi bir ödeme yapılmadı, yetkisi de yoktu" dedi. Öte yandan, iddiaların odağındaki Aca’nın isminin Tunceli’de bir caddeye verildiği ancak 2021 yılında meclis kararıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan ve 17 Nisan 2026 günü Erzurum’a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, polisteki 3 günlük sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET ACA’YA PARA TRANSFERİ İDDİASI SORULDU

5 ayrı suçlama yöneltilen Sonel’e ifadesinde, valiliğin sosyal medya hesaplarını yönettiği öne sürülen Mehmet Aca’ya yapıldığı iddia edilen para transferleri de soruldu.

Sonel, şunları söyledi: “Aca Bilişim şirketine herhangi bir ücret göndermedim. Bununla ilgili bilgim yoktur. Ne valilik ne de kayyumluk yaptığım belediyede böyle bir ödeme söz konusu olmamıştır. Mehmet Aca’nın sahibi olduğu şirketin valiliğin sosyal medya hesaplarının yönetiminde herhangi bir yetkisi yoktu. Benzer şekilde belediyenin de böyle bir işi yoktu. Ancak Gökhan’a zaman zaman yukarıda bahsettiğim gibi kayyum olduğumuz için sosyal medya üzerinden gelen tehditlerle alakalı birkaç fikir danıştığımız olmuştur. Aynı zamanda Gökhan, sosyal medya üzerinden takipçi yüklemesi gibi herhangi bir şey yapmadım. Bu yönde bir talebim olmadı. Valiliğin sosyal medya hesabı valilik bünyesinde yapılıyordu. Yani Basın Müdürlüğü bünyesinde işlemleri gerçekleştiriyorduk. Bunun için herhangi bir yere ücret ödemedik.”

İSMİ CADDEYE VERİLMİŞ

Öte yandan, iddiaların odağındaki Mehmet Aca’nın isminin Tunceli’de merkez ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir caddeye verildiği ortaya çıktı. Söz konusu caddeden Mehmet Aca isminin, Eylül 2021’de Tunceli Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda kaldırıldığı öğrenildi.

Mehmet Aca

“ALDIYSAM HARAM ZIKKIM OLSUN”

Dosyaya adının karışmasının ardından gazeteci Rojda Altıntaş’a konuşan Mehmet Aca, hakkındaki iddiaları reddederek, “Ben Erzurum çocuğuyum. O dönem Tunceli Belediyesi’ne ücretsiz tanıtım yaptık. Bir kuruş dahi para almadım. Üç çocuğum var; aldıysam haram zıkkım olsun” dedi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

22:02
Tokat’ta “Okulu tarayacağım“ diyen çocuk gözaltına alındı
Tokat'ta "Okulu tarayacağım" diyen çocuk gözaltına alındı
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
