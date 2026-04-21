Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca\'nın ismi caddeye verilmiş

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan ve 17 Nisan 2026 günü Erzurum’a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, polisteki 3 günlük sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET ACA’YA PARA TRANSFERİ İDDİASI SORULDU

5 ayrı suçlama yöneltilen Sonel’e ifadesinde, valiliğin sosyal medya hesaplarını yönettiği öne sürülen Mehmet Aca’ya yapıldığı iddia edilen para transferleri de soruldu.

Sonel, şunları söyledi: “Aca Bilişim şirketine herhangi bir ücret göndermedim. Bununla ilgili bilgim yoktur. Ne valilik ne de kayyumluk yaptığım belediyede böyle bir ödeme söz konusu olmamıştır. Mehmet Aca’nın sahibi olduğu şirketin valiliğin sosyal medya hesaplarının yönetiminde herhangi bir yetkisi yoktu. Benzer şekilde belediyenin de böyle bir işi yoktu. Ancak Gökhan’a zaman zaman yukarıda bahsettiğim gibi kayyum olduğumuz için sosyal medya üzerinden gelen tehditlerle alakalı birkaç fikir danıştığımız olmuştur. Aynı zamanda Gökhan, sosyal medya üzerinden takipçi yüklemesi gibi herhangi bir şey yapmadım. Bu yönde bir talebim olmadı. Valiliğin sosyal medya hesabı valilik bünyesinde yapılıyordu. Yani Basın Müdürlüğü bünyesinde işlemleri gerçekleştiriyorduk. Bunun için herhangi bir yere ücret ödemedik.”

İSMİ CADDEYE VERİLMİŞ

Öte yandan, iddiaların odağındaki Mehmet Aca’nın isminin Tunceli’de merkez ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir caddeye verildiği ortaya çıktı. Söz konusu caddeden Mehmet Aca isminin, Eylül 2021’de Tunceli Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda kaldırıldığı öğrenildi.

Mehmet Aca

“ALDIYSAM HARAM ZIKKIM OLSUN”

Dosyaya adının karışmasının ardından gazeteci Rojda Altıntaş’a konuşan Mehmet Aca, hakkındaki iddiaları reddederek, “Ben Erzurum çocuğuyum. O dönem Tunceli Belediyesi’ne ücretsiz tanıtım yaptık. Bir kuruş dahi para almadım. Üç çocuğum var; aldıysam haram zıkkım olsun” dedi.