Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
21.04.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren 16 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin öğretmen olan annesi Pınar Peyman Mersinli serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Mersinli çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

ÖĞRETMEN ANNE HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce serbest bırakılan anne Mersinli, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Öğretmen olan Pınar Peyman Mersinli, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

"AŞIRI ZEKİ, UYUM SORUNU YAŞIYOR"

Öte yandan Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre anne Pınar Peyman Mersinli, bu görüşme talebini reddederek telefonu kapattı. Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu ve bu nedenle uyum problemi yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu ileri sürüldü. Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı iddia edildi. 

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın, olayda evde bulunan babasına ait 5 adet silahı kullandığı belirlenmişti. Gelişmeler üzerine gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sehmus Delen sehmus Delen:
    Annesinin hiç bir günahı yok! Ne alaka annesi tutuklandı! 1 90 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:46:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.