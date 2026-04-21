Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

21.04.2026 07:38
Kahramanmaraş’ta babasına ait 5 silahla girdiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli'nin olaydan 2 hafta önce annesiyle birlikte güzellik merkezine gittiği ortaya çıktı. Görüntülerde 14 yaşındaki saldırganın tuhaf hareketlerle dükkana girdiği anlar yer aldı.

Kahramanmaraş’ta babasına ait 5 silahla Ayser Çalık Ortaokulu’na girerek 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olaydan yaklaşık iki hafta önce annesiyle birlikte bir güzellik merkezine gittiği öğrenilen Mersinli’nin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

TUHAF HAREKETLER SERGİLEDİ

Ortaya çıkan görüntülerde, Mersinli’nin dükkana giriş anı yer aldı. Görüntülerde 14 yaşındaki saldırganın tuhaf hareketlerle içeri girdiği anlar dikkat çekti.

SINIF ARKADAŞININ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Öte yandan okulun öğrencilerden G. İ.'nin aynı sınıfta eğitim gördüğü İsa Aras Mersinli hakkında anlattıkları da büyük ses getirdi. Mersinli'nin arkadaş çevresinin olmadığını ve sınıfta tuhaf hareketler yaptığını belirten G.İ. şunları söyledi: “Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. Sonra İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçesinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi. Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu.

"KOLUNU DEŞERDİ, SIRASI KAN OLURDU"

Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler.”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Oniki Şubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın, olayda evde bulunan babasına ait 5 adet silahı kullandığı belirlenmişti. Gelişmeler üzerine gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

