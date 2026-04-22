Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak

22.04.2026 21:14
Galatasaray, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncuya yıllık 15 milyon euro olmak üzere 2 yılda toplam 30 milyon euroluk teklif sundu.

Galatasaray, transfer dünyasında taşları yerinden oynatacak dev bir hamle için düğmeye bastı. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Portekizli yıldız Bernardo Silva için yürütülen pazarlıklarda dudak uçuklatan rakamlar ve detaylar gün yüzüne çıktı.

SILVA'YA TOPLAM 30 MİLYONLUK TEKLİF 

Sarı-kırmızılı yönetim, İlkay Gündoğan aracılığıyla kurulan temasların ardından tecrübe ve yeteneğiyle dünyayı kendine hayran bırakan 31 yaşındaki yıldıza reddedilmesi güç bir teklif sundu. Habere göre; Galatasaray, Silva’ya yıllık 15 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık bir sözleşme önerdi.

EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ İSİM OLACAK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Bernardo Silva, Galatasaray tarihinin en yüksek maliyetli oyuncularından biri olmanın yanı sıra, mevcut kadroda Victor Osimhen'in ardından takımın en çok kazanan ikinci ismi konumuna yükselecek.

AVRUPA DEVLERİ PUSUDA

Manchester City kariyerinde 18 kupa sığdıran ve Premier Lig'in en önemli figürlerinden biri olan Silva ile sadece Galatasaray ilgilenmiyor. İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Barcelona'nın da yakından takip ettiği yıldız futbolcunun, kariyerindeki yeni sayfayı açmadan önce 2026 Dünya Kupası süreci öncesinde net kararını vermesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
