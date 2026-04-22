ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı

22.04.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması nedeniyle petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerin talepleri doğrultusunda, İran ve Rusya'dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerinin 30 gün uzatıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması nedeniyle petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, İran ve Rusya'dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Senatosu Ödenekler Alt Komitesi'ndeki bütçe oturumunda yaptığı açıklamada, kararın Orta Doğu'daki son gelişmelerin Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini aksatmasıyla petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerden gelen talepler üzerine alındığını belirtti. Bessent, söz konusu taleplerin geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları sırasında yaklaşık 10 ülkenin maliye yetkililerinden geldiğini belirtti.

Bakan Bessent ayrıca Tahran yönetiminin yaptırım muafiyetlerinden 14 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği yönündeki iddiaları yalanladı ancak, duruma ilişkin herhangi bir detay vermedi.

İlave muafiyet düşünmediklerini söylemişti

Söz konusu gelişme, ABD'nin ilave yaptırım muafiyetleri uygulamayı düşünmediğine yönelik açıklamalar ardından yaşandı. ABD Hazine Bakanı, 15 Nisan tarihinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında piyasaya daha fazla petrol tedariki için ilave yaptırım muafiyeti düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru almıştı. Bessent bu soruya cevabında, "Rus petrolü için genel lisansı yenilemeyeceğiz. İran petrolü için genel lisansı da yenilemeyeceğiz. Bu, 11 Mart'tan önce denizde olan petrole ilişkindi. Dolayısıyla, bunların hepsi kullanıldı" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Politika, Ekonomi, Enerji, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:39:29. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.