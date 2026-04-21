İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası duran uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. İran’dan Türkiye’ye uzun bir aranın ardından ilk uçak seferinin bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İLK UÇUŞ MEŞHED-İSTANBUL HATTINDA

İran’da online uçak bileti satışı yapan sitelere göre, uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden açılıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı çıkışlı seferler için bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed- İstanbul uçuşunun salı günü yerel saatle 07.00’de yapılması bekleniyor.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılarda bazı havalimanları zarar görmüş, ülkede tüm uçuşlar durdurulmuştu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ YENİDEN MASADA

Öte yandan, ABD ile İran arasında yarın Pakistan’da yapılacak ikinci tur müzakerelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek.

İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Bakan Vekili Ali Bageri Keni’nin yer alması bekleniyor.