Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

Kerkük\'e Türkmen vali seçildi, Türkiye\'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
21.04.2026 06:42
Irak’ta Kerkük Valiliği görevine Türkmen siyasetçi Muhammed Seman Ağa getirildi, böylece yaklaşık 100 yıl sonra bir ilk yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kararı “tarihi bir gelişme” olarak nitelendirirken, bu adımın kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzur açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca atamanın, Türkmenler için gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu ifade edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından Kerkük Valiliği makamına Mehmet Seman Ağa getirildi. Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesi ile ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta Kerkük valiliğine Türkmen bir valinin seçilmesinin kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi açısından tarihi bir gelişme olduğunu bildirdi.

“MEŞRU HAKKIN GECİKMİŞ TESLİMİ”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir vali seçilmesinin son derece önemli olduğu vurgulanarak, bu durumun aynı zamanda Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmenler açısından meşru bir hakkın gecikmiş teslimi olarak görüldüğü ifade edildi.

“TÜM UNSURLAR İÇİN ADİL KAZANIM”

Açıklamada, Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü paylaşımının sadece Türkmenler için değil, tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu belirtilirken, bu gelişmenin Irak ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkı sağlaması temenni edildi.

GÖREVE RESMEN BAŞLADI

Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kendisine teslim edilen kararnameyle Muhammed Seman Ağa resmen göreve başladı.

100 YIL SONRA BİR İLK

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya atama kararnamesini teslim etmişti. Kerkük İl Meclisi, 17 Nisan’da yapılan oturumda Ağa’yı vali olarak seçerken, valilik görevi yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmiş oldu.

Türkiye, Kerkük, Irak, Son Dakika

Son Dakika Irak Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme - Son Dakika

SON DAKİKA: Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme - Son Dakika
