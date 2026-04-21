Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine "çelik yelek" yaptı

21.04.2026 07:18
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından bir çocuğun defterlerini kıyafetine zımbalayarak kendine “çelik yelek” yapması dikkat çekti. Anne, “Ben bu çocuğu şimdi nasıl okula göndereceğim?” sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirirken, çocuğun daha önce çelik yeleklerle ilgili sorular sorduğunu belirtmesi dikkat çekti. Görüntüler, olayların çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Bir annenin çocuğunun odasında karşılaştığı manzara, yaşanan olayların çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı şekilde ortaya koydu.

"NASIL OKULA GÖNDERECEĞİM?"

Görüntülerde anne, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Az önce gördüğüm manzara karşısında şok geçirdim. Ben bu çocuğu şimdi nasıl okula göndereceğim? Bana iki gün önce çelik yeleklerle alakalı bir şeyler sordu. Şimdi yaptığı şeye bakar mısınız? Defterleri kıyafetine zımbalayarak kendine çelik yelek yapmış.”

KENDİNE "ÇELİK YELEK" YAPTI

Çocuğun defterlerini kıyafetine zımbalayarak kendine adeta “çelik yelek” yapması dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, çocukların şiddet olaylarından nasıl etkilendiğine dikkat çekti. Uzmanlar ise bu tür travmatik gelişmelerin çocuklarda korku ve kaygıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Saldırı, Son Dakika

07:06
