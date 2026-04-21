Şanlıurfa ve Kahramanmaraş\'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM\'de araştırma komisyonu kuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ardı ardına yaşanan okul saldırılarının ardından kritik bir adım attı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis'te grubu bulunan tüm partiler, araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı. Okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik Meclis Araştırması önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

GÖREV SÜRESİ DE BELİRLENDİ

Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek.