Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ardı ardına yaşanan okul saldırılarının ardından kritik bir adım attı.
Meclis'te grubu bulunan tüm partiler, araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı. Okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik Meclis Araştırması önergesi oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. - Son Dakika
