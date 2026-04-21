Kartal\'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi

Kartal'da boş bir arazide çıkan ve atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan çöpler nedeniyle oluşan yoğun duman tabakası ilçenin pek çok noktasından görüldü.

Olay, Kartal Yunus Mahallesi Istranca Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandaki çöp ve atık malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm alanı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bulutları gökyüzünü kaplarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL