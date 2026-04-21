İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

AİLELER SİLAHLI KAVGAYA TUTUŞTU

Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı. Kavga silahlı çatışmaya dönüşürken olayda 1 ağır 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada ağır yaralanan A.E.Y, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.